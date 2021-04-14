Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Bu manzaraya sebep olan şahıslar gözaltına alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basında yer alan haberlerin ardından Ortopedi Uzmanı Doktor Kemal Gökhan Günel ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kemal Gökhan Günel ile bir kez daha telefonda görüştüğünü belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Dr. Kemal Gökhan Günel ile bir kez daha telefonda görüştüm. Kendisinin nezdinde tüm hekimlerimizin haklarına sahip çıktığımızın bilinmesini isterim. Ayrıca yargı teşkilatımıza da hassasiyetleri sebebiyle teşekkür ederim."

Bakan Koca, diğer paylaşımında ise "Bu fotoğraf salgında sağlık hizmeti veren bir hastanemizden. Sağlık çalışanlarımıza saldırarak bu manzaraya sebep olan şahıslar göz altına alındı. İçlerinden iki kişi tutuklandı. Sağlık çalışanlarına sözde değil eylemde sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu." ifadelerini kullandı.

