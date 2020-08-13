Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Kovid-19 hastasına geçmiş olsuna giden var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kurallara dikkat etmenin önemine yine vurgu yaptı.

Bakan Koca, paylaşımda koronavirüsle mücadele etmenin zor olmadığını belirterek kurallara uymanın bu hususta önemli olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"COVID-19 testi pozitif çıkan arkadaşına, geçmiş olsun ziyaretine giden var. Gitmemiş olsa, bugünkü yeni hasta sayısı 1.243 yerine 1.241 olacaktı. 1 kişiye de kendisi bulaştırmış. COVID-19’la mücadele etmek çok zor değil. Yeter ki kurallara uyalım."

Bakan Koca'nın paylaşımı:

COVID-19 testi pozitif çıkan arkadaşına, geçmiş olsun ziyaretine giden var. Gitmemiş olsa, bugünkü yeni hasta sayısı 1.243 yerine 1.241 olacaktı. 1 kişiye de kendisi bulaştırmış. COVID-19’la mücadele etmek çok zor değil. Yeter ki kurallara uyalım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 13, 2020

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna göre, son 24 saatte 21 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 912’e yükseldi. Bugün toplam 66 bin 892 test yapılırken, bin 243 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 245 bin 635 oldu.

Bugün iyileşen 968 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 228 bin 057’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,9, toplam ağır hasta sayısının ise 647 olduğu açıklandı.