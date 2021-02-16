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  3. Bakan Koca'dan 'Doğan Cüceloğlu' paylaşımı!

Bakan Koca'dan 'Doğan Cüceloğlu' paylaşımı!

Psikolog-Yazar Doğan Cüceloğlu'nun zamansız ölümü şok etkisi yarattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabında Cüceloğlu'nun vefatına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Koca yaptığı paylaşım ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu'na Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı diledi.

Bakan Koca'dan 'Doğan Cüceloğlu' paylaşımı!

Ünlü psikolog ve Yazar Doğan Cüceloğlu'nun zamansız ölümü üzüntüye yarattı.

Çok sayıda ünlü isim sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Doğan Cüceoğlu'na Allah'tan rahmet diledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabında Doğan Cüceloğlu'nun vefatına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca yaptığı paylaşım ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu'na Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı diledi.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Annen yok, kimsen yok.” Ünlü psikoloğumuz Doğan Cüceloğlu annesinin ölümünü anlatırken bu cümleyi kullanırdı. Bugün, hayatına dokunduğu insanları üzecek bir haber aldık: Hocamız aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Bakan Koca'dan 'Doğan Cüceloğlu' paylaşımı!

Ünlü yazar ve psikolog Doğan Cüceloğlu'ndan acı haber: Evinde ölü bulundu!Ünlü yazar ve psikolog Doğan Cüceloğlu'ndan acı haber: Evinde ölü bulundu!

ÖLÜMÜDEN 2 SAAT ÖNCE PODCAST YAYININI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun yaşamını yitirmeden 2 saat önce Twitter hesabında podcast paylaşımı yaptığı belirtildi.

Bakan Koca'dan 'Doğan Cüceloğlu' paylaşımı!
 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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