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  3. Bakan Koca'dan flaş açıklama: Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolu aşı"

Bakan Koca'dan flaş açıklama: Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolu aşı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarına koronavirüs aşısına ilişkin konuştu. Bakan Koca, "Koronavirüs aşısı sırası geldikçe herkesin mutlaka olması gerektiğine inanıyorum. Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolu aşı." dedi.

Bakan Koca'dan flaş açıklama: Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolu aşı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısına ilişkin basın mensuplarına konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs aşısı olduğu Ankara Şehir Hastanesi çıkışında kısa bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sırası geldikçe herkesin mutlaka aşı olması gerektiğini vurguladı. Bakan Koca,  "Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolu aşı." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"(Kovid-19 aşısı) Sırası geldikçe herkesin mutlaka olması gerektiğine inanıyorum. Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolu aşı.

Dünyada ilk gün bu kadar yoğun aşı yapabilmiş ve canlı gösterilmiş başka ülke var mı, bilmiyorum. Bundan sonraki süreçte de bu aşı programını anlık, canlı ve şeffaf şekilde götüreceğiz."

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Berkem Temizel
Gece Editörü


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