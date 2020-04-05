Bakan Koca'dan flaş açıklama: Koronavirüsten can kaybı 574 oldu
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi alan koronavirüsün Türkiye'deki verilerine dair Bakan Koca'dan açıklama geldi. İyileşen hasta sayısı 1000'i geçerken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 574 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsün Türkiye'deki bilançosuna dair yeni açıklamalar geldi.
Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Nisan pazar günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.
TOPLAM VEFAT SAYISI 574
5 Nisan pazar günü 20 bin 65 test yapıldı. Vaka sayısı3 bin 135 oldu. 73 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Tabloya göre, toplam test sayısı 181 bin 445, toplam vaka sayısı 27 bin 69, toplam vefat sayısı 574...
Test sayısında 20.000’i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000’i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Anu01vZPU8— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 5, 2020
CORONA VİRÜSÜNDE GÜN GÜN RAKAMLAR:
11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98
18 Mart: 191
19 Mart: 359
20 Mart: 670
21 Mart: 947
22 Mart: 1236
23 Mart: 1529
24 Mart: 1872
25 Mart: 2433
26 Mart: 3629
27 Mart: 5698
28 Mart: 7402
29 Mart: 9217
30 Mart: 10827
31 Mart: 13531
1 Nisan: 15679
2 Nisan: 18135
3 Nisan: 20921
4 Nisan: 23934
5 Nisan: 27069
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