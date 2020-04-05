Bakan Koca'dan flaş açıklama: Koronavirüsten can kaybı 574 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsün Türkiye'deki bilançosuna dair yeni açıklamalar geldi.

Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Nisan pazar günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

TOPLAM VEFAT SAYISI 574

5 Nisan pazar günü 20 bin 65 test yapıldı. Vaka sayısı3 bin 135 oldu. 73 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Tabloya göre, toplam test sayısı 181 bin 445, toplam vaka sayısı 27 bin 69, toplam vefat sayısı 574...

Test sayısında 20.000’i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000’i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Anu01vZPU8 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 5, 2020

CORONA VİRÜSÜNDE GÜN GÜN RAKAMLAR:

11 Mart: 1

13 Mart: 5

14 Mart: 6

15 Mart: 18

16 Mart: 47

17 Mart: 98

18 Mart: 191

19 Mart: 359

20 Mart: 670

21 Mart: 947

22 Mart: 1236

23 Mart: 1529

24 Mart: 1872

25 Mart: 2433

26 Mart: 3629

27 Mart: 5698

28 Mart: 7402

29 Mart: 9217

30 Mart: 10827

31 Mart: 13531

1 Nisan: 15679

2 Nisan: 18135

3 Nisan: 20921

4 Nisan: 23934

5 Nisan: 27069

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