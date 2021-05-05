Bakan Koca'dan flaş açıklamalar: Üçüncü doz aşı yerli aşı olacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne ziyaretinde Yeni Şafak Gazetesinden Hüseyin Likoğlu'na açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, yerli aşı çalışmaları, aşı tedariki, koronavirüse karşı geliştirilen ilaçlar ve salgındaki son duruma ilişkin konuştu.

Bakan Koca," Okul öncesi dönemde; 18 yaş ve üstü vatandaşlarımızı komple aşılamış olmalıyız diye düşünüyorum. Okullar açılmadan önce vakaların 1000’in altına düştüğünü görmeliyiz." dedi.

FAZ 3'E GEÇECEK

Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve faz 2 çalışmasını bitiren inaktif koronavirüs aşısı hakkında da bilgi veren Bakan Koca," Faz-2 değerlendirmeleri yapılıyor. Faz-3 aşamasına geçmek üzere. Zannediyorum bir iki hafta içerisinde Faz-3’e geçilmiş olur. Beklendiği gibi olursa, Faz-3 aşamasından sonra üretim ile birlikte eylül-ekim ayında kullanıma geçeceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

YERLİ AŞI ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

Çalışmaları devam eden diğer yerli aşı çalışmaları hakkında da bilgi veren Koca şunları kaydetti:

"Ankara Şehir Hastanesi’nde olmak üzere Faz-1 safhasında olan iki tane inaktif aşımız var. Virüs benzeri parçacık temelli aşının ise Onkoloji Hastanemizde Faz-1 aşaması devam ediyor. Gönüllülerin ilk aşıları yapıldı. İkinci aşıları önümüzdeki günlerde yapılmış olacak. Bunlarla beraber, önemsediğimiz toplam 7 aşı projesi var. Ankara Üniversitesi’nin üzerinde çalıştığı adenovirüs temelli aşı da önümüzdeki bir iki hafta içinde Faz-1 çalışmasına başlayacak."

YERLİ AŞI RAPEL AŞI İHTİYACINI GİDERECEK

Bakan Koca, birden fazla yerli aşının 2021 yılının sonuna doğru Türkiye'de kullanıma geçebileceğini dile getirerek," En az 6 ay geçtikten sonra olmak üzere; rapel yani hatırlatma dozları tek doz olarak öneriliyor. Bu durumda rapel dozlarını, hatırlatma dozlarını yerli aşı ile yapabileceğimizi düşünüyorum. Yerli aşının, aynı zamanda rapel aşı ihtiyacımızı da giderebileceğini düşünüyorum. Bunu Bilim Kurulu belirleyecek, kimlere, ne zaman rapel-hatırlatma tek doz aşısı yapılması gerektiğini." diye konuştu.

KORONAVİRÜSE KARŞI İLAÇ ÇALIŞMALARI

Koronavirüs salgının karşı ilaç geliştirme çalışmaları hakkında da bilgi veren Koca, dünyada birçok çalışmanın olduğunu kaydederek, Türkiye'de de benzer çalışmaların olduğunu söyledi. Bakan Koca," Şu an somut, doğrudan virüse etkili bir ilaç daha geliştirilebilmiş değil. Ama Faz-3 aşamasına gelen etkili olduğu iddia edilen ve ara sonuçlarıyla da etkili olduğu söylenen bir takım ilaçlar var. Yıl sonuna kadar ilaç konusunda önemli bir aşama kaydedileceği kanaatindeyim.” diye konuştu.

SİNOVAC AŞISININ TÜRKİYE'DE ETKİSİ

Türkiye'de ilk olarak sağlık çalışanlarına daha sonrasında ise vatandaşlara uygulanan Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısının etkinliğine ilişkin bilgi veren Koca şunları söyledi:

"Biz, Çin aşısının etkinliğini Hacettepe Üniversitesi’nin 25 merkezde 10 bin 200 kişi üzerinde yaptığı bir çalışmayla dünyaya duyurduk. Bağımsız bir kurul tarafından bu değerlendirme yapıldı. Oradaki etkinliği yüzde 83,5 olarak açıklandı. Ayrıca biz de iki üç hafta içinde, milyonlarca vatandaşımıza uyguladığımız aşının sonuçlarını açıklamış olacağız. Kasım-aralık döneminde yaşanan pikte hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın sayısı dikkate alındığında, aşının bu dönemde yaşadığımız pikte sağlık çalışanlarımızın üzerindeki koruyucu etkisini daha net görmüş oluyoruz. Sağlık çalışanlarının toplam vaka içindeki payı, beş kat düştü. Hastaneye yatanlar içindeki payı da yaklaşık 4 kat azaldı. Aşı sonrası özellikle 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızın, toplam vaka içindeki payı yüzde 17’lerden yüzde 7 küsura indi."

"NÜFUSUN 3 KATI KADAR SÖZLEŞMEYE BAĞLI AŞI VAR"

Bakan Koca aşı tedarikine ilişkin olarak ise şu bilgileri verdi:

"Şu an nüfusumuzun 3 katı kadar sözleşmeye bağlı aşı var. 100 milyonu Çin, 50 milyonu Sputnik. Sputnik’in tedarik planlı birkaç hafta içerisinde netleşmiş olacak. Ayrıca 90 milyonu da BioNTtech olmak üzere toplam 240 milyon. Yani nüfusumuzun 3 katı kadar doz ile ilgili yapılmış sözleşmelerimiz var."

"ÇİN AŞISINDA YENİDEN AKIŞIN DEVAM EDECEĞİNİ BEKLİYORUZ"

Aşı tedarikine ilişkin yapılan sözleşmelerde tarih sınırlaması olduğunu dile getiren Koca," Sputnik 6 ay içinde tedarik edilmek üzere 50 milyon doz için sözleşme yapıldı. Daha önce defalarca ifade ettiğim gibi, Sinovac için ilk 50 milyon dozu şubat sonu, ikinci 50 milyon dozu ise nisan sonu teslim edilmek üzere sözleşme yapılmıştı. Yani nisan sonu itibari ile 100 milyon doz Sinovac aşısı sözleşme gereği geliyor olmalıydı, gelmedi. Özellikle Çin, aşıyı öncelikle kendi vatandaşlarına kullanmak istedi. Fabrikalarındaki üretim devam ediyor, şirket ile o anlamda bir sorun yok, sözleşmede de bu anlamda bir sıkıntı yok. Son bir hafta-on gün içerisinde olumlu gelişmelerle önümüzdeki bir iki hafta içerisinde yeniden akışın devam edeceğini bekliyoruz." diye konuştu.

"UĞUR ŞAHİN DAHA FAZLA AŞI VERMEK İÇİN ÇABA İÇİNDE"

Türkiye'ye 5 milyon doz BioNTech aşısı geldiğini kaydeden Koca, Mayıs ayında en az 1 milyon doz aşının daha geleceğini söyledi. Bakan Koca," Haziran ayında 30 milyon ki Uğur Hoca bu konuda son derece gayret gösteriyor, Türkiye’ye daha fazla aşıyı vermek için olağanüstü çaba içinde. Temmuz-ağustos için de bu takvimi netleştirip toplamı 90 milyon olacak şekilde tedarik için çaba harcanıyor. Ama biz, mayıs-haziran ve diğer aylarda daha da arttırabilme çabası içinde olan Uğur Hocaya biraz daha bunu arttırın diye talepte bulunuyoruz." diye konuştu.

"TESLİM EDİLİP DE PARASI ÖDENMEYEN AŞI MI VAR?"

Bakan Koca son olarak aşıların ücretlerinin ödenmediği iddialarına ilişkin olarak şunları söyledi:

"Kimisi “Parası ödenmiyor” diyor. Sözleşme gereği bize mal teslim edildiğinde parası da ödeniyor. Bu anlamda hiçbir sorun yok, sözleşme de böyle. Bu konu çok istismar ediliyor, teslim edilip de parası ödenmeyen aşı mı var?"