Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Tekrar bir artış yaşanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valiliğinde koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor.

Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Siirt'te birkaç hafta öncesine göre yüzde 30 ile 70'lere varan düşüşler gördük.

(Koronavirüs vakalarındaki artış) Van, bu anlamda Bakanlık olarak mercek altına aldığımız merkezlerden biri olmuştur. Son dönemde yüksek hasta sayısı artışlarını gördüğümüz illerden biri haline geldi. Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse 2 katına çıktı, son haftaya baktığımızda ise bu artış yüzde 17 düzeylerinde.

"(Koronavirüsle mücadele) Van'da 3 hafta öncesinden başlayan ciddi bir yoğunluk yaşamaktayız. Bu dönemle yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bugün durumu kontrol etme çabası içindeyiz. Sağlık kuruluşlarımızda bu anlamda şu an bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Van'da 80 olan filyasyon ekibi sayımızı bu dönemde hızla 128'e çıkardık."

Van'da yoğun bakım hastalarının çoğu 65 yaş ve üzerinde.

Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş vefatlarında sebebi."

Ayrıntılar gelecek...