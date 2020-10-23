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  3. Bakan Koca'dan tedirgin eden açıklama: Salgın tüm ülkede tırmanışa geçmiş durumdadır

Bakan Koca'dan tedirgin eden açıklama: Salgın tüm ülkede tırmanışa geçmiş durumdadır

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgının ülke genelinde yeniden tırmanışa geçtiğini kaydetti. Bursa'daki son duruma hakkında da konuşan Bakan Koca, günlük vaka sayısının 3 kat arttığını kaydetti.

Bakan Koca'dan tedirgin eden açıklama: Salgın tüm ülkede tırmanışa geçmiş durumdadır

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temaslarda bulunmak için Bursa'ya geldi. Valilikte Vali Yakup Canpolat ile görüşen Bakan Koca daha sonra salgındaki son duruma ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

" Tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok"

Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır.

Bursa şu an salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor. Günlük  Kovid-19 vaka sayısı 3 kat artmıştır.

Hafta sonundan başlayarak 5 gün İstanbul'da çalışma arkadaşlarımla olacağım. İstanbul Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü ile görüşmeler yapmayı planlıyorum. Bilim Kurulu toplantısını da İstanbul'da gerçekleştireceğiz."

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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