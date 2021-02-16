Bakan Koca'dan flaş paylaşım: Yerinde karar dönemine geçiyoruz

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabında basın açıklaması görselini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre "Yerinde karar" dönemine geçiyoruz" ifadesine yer verdi.

Üniversitelerde yüz yüze eğitim süreci ile ilgili de açıklamada bulunan Bakan Koca, yüksek öğretime ilişkin değerlendirmeler yaptıklarını ve uygulamalı eğitimin olabildiğince yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi devam edilmesi konusunda görüş birliğini YÖK'e ilettiklerini ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında "Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir." ifadelerini kullandı.

YÖK BAŞKANI YEKTA SARAÇ'IN ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİME İLİŞKİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

YÖK Başkanı Yekta Saraç 15 Şubat Salı günü üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz. Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır" ifadelerini kullanmıştı.