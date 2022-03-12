Bakan Koca'dan ilk koronavirüs vakanın tespit edildiği günde umut dolu paylaşım: Tehdit olmaktan önemli ölçüde çıktı

Türkiye'de 11 Mart 2020’de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesi üzerinden 2 yıl geçti. Salgından 15 milyona yakın insan etkilenirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs salgınına değinerek son durum hakkında tespitlerde bulundu.

BAKAN KOCA: TEDBİRLERLE HAYATIMIZA DEVAM EDİYORUZ

Bakan Fahrettin Koca paylaşımında," Türkiye’de ilk Covid-19 vakası iki yıl önce bugün tespit edilmişti. Gelinen noktada salgın, toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı. Riskle orantılı tedbirlerle hayatımıza devam ediyoruz. Kayıplarımıza Allah’tan rahmet, hastalarımıza şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.