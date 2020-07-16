Bakan Koca'dan iş yerinde maske kullanımı uyarısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile ilgili vatandaşları sık sık uyarmaya devam ediyor. Koca ,Twitter hesabından yaptığı açıklamada;"İş yerinde biz bizeyiz teorisi. Bu teori, bilimsel olarak yanlıştır. İş yerinde biz bize değiliz. Sayısız insanla teması olan kişiler olarak birlikteyiz. Mesafeyi karşılıklı koruyalım. Maskeyi, tek başına kalmadıkça indirmeyelim" ifadesini kullandı.

İŞ YERİNDE BİZ BİZEYİZ TEORİSİ. Bu teori, “bilimsel” olarak yanlıştır. İş yerinde biz bize değiliz. Sayısız insanla teması olan kişiler olarak birlikteyiz. Mesafeyi karşılıklı koruyalım. Maskeyi, tek başına kalmadıkça indirmeyelim. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 16, 2020