Bakan Koca: Türkiye'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"Bugün de İzmir'deki çalışmalarımızı tamamladık. Bölgedeki son durumu masaya yatırdık. İzmir'i merkez alarak Aydın, Muğla, Manisa, Uşak ve Denizli illerindeki mevcut durumu detaylı değerlendirdik. Çalışmamız neticesinde aldığımı kararları ve planlamaları sizinle paylaşacağım.

Tüm dünya kesin tedavi için yoğun bir çalışma içinde, umut veren gelişmeler olsa da kesin bir sonuca ulaşılmadı.

Yatak cihaz malzeme ve personel tavsiyesi yaparak kapasite arttırımı sağladık. İllerde alınan tedbirlerin değerlendirilmesi sonucu bazı tedbirlerin hasta sayısını azaltmadaki rolünü yakından müşade ettik.

EGE BÖLGESİNDE KOVİD-19'DA SON DURUM

Son ay İzmir'de vaka sayımızda %42'ye varan son hafta ise artış oranı %10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son 1 haftada 1 ay öncesine göre %5 oranında düşüş görüyoruz. Manisa'da son 1 ayda %30 olan vaka artışı son 1 haftada stabil göründü. Muğla'da son 1 ayda vaka sayımız stabil seyrediyor. Deniz'de son 1 aya göre %60 oranında artış görüyoruz. Uşak'ta ise son hafta %40 vaka artışı görülüyor.

İzmir'de erişkin yatak doluluk oranımız %46, yoğun bakım dolum oranımız %25, solunum cihazı dolunum oranı ise %49. Aydın'da yatak doluluk oranı %42, yoğun bakım doluluk oranı %63, solunum cihazı doluluk oranı ise %38.

Manisa'da erişkin yatak doluluk oranı %57, yoğun bakım doluluk oranı 66, solunum cihazı doluluk oranı 32.

Muğla yatak doluluk oranı %43, yoğun bakım doluluk oranı %59, solunum cihazı doluluk oranı ise %60.

Denizli yatak doluluk oranı %46, yoğun bakım doluluk oranı %68, solunum cihazı doluluk oranı ise %49

Türkiye genelinde ise yatak doluluk oranı %48.5, yoğun bakım doluluk oranı %66, solunum cihazı doluluk oranı ise %33

Birinci önceliğimiz hasta sayısının artışını, yani bulaşmayı durdurmak. Aksi durumda sadece hastane, ilaç gibi önlemler bir süre sonra çözüm olmayacaktır. Filyasyon çalışması salgınla mücadelemizin temel aksını oluşturmaktadır. izmir'de son 1 ayda filyasyon yapan ekibimizin sayısını 350'den 460'a çıkardık. Muğla'da 91'den 120'ye, Manisa'da 170'den 220'ye, Uşak'ta 35'ten 55'e, Denizli'de ise 165 olan ekip sayımızı 220'ye çıkardık.

Toplum sağlığını tehdit eden bir davranış da izolasyonda kalmaları gereken insanların toplum içine karışmasıdır. Toplumun sağlığı açısından bu kabul edilebilir bir durum değildir. Hasta olduğunu bildiğine rağmen toplu ulaşım araçlarına binmek, şehirlerarası yolculuk yapmak, topluma karışma vicdanlara sığmayacak bir davranıştır.

Ülkemiz Bilim Kurulumuzun da tavsiyeleriyle hastalığın tedavisinde erken ilaç tedavisiyle büyük bir başarı sürdürmektedir. Test sayımızın yüksek tutulması gibi çabalar çok etkili olmuştur. Bu hususta gayret gösteren sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz.

"2021'DE TAMAMLAYACAĞIZ"

Salgın başlamadan önce yaşadığımız Elazığ depremi, bir afet durumunda bu hastanelerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştu. Her odasının yoğun bakıma çevrilebildiğini Kovid-19'dan gördük. Yakında İzmir'de şehir hastanesine kavuşacak. Bayraklı Şehir Hastanesi 2 bin 60 yatağı ile İzmirlilere yakışır proje olarak katkı sağlayacak. Bu yatırımımızı 2021'de tamamlayacağız"