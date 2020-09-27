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Bakan Koca'dan izolasyon uyarısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişilerin izolasyon kurallarına uyması gerektiği konusunda uyardı.

Bakan Koca'dan izolasyon uyarısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin izolasyon kurallarına uyması gerektiğini anımsattı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, izole olması gereken bir hastanın ziyaretçi kabul etmesi ile ilgili temsili bir fotoğraf paylaştı. 

Bakan Koca, paylaşımında hafif şikayetleri olup tedavisi evde yapılan veya semptomsuz ama izolasyon kuralına kesinlikle uyması gereken kişilerden bazılarının bu kurala uymadığı bilgisini aldıklarını ifade etti.

Bakan Koca, "Testi pozitif çıkan kişi, bulaştırıcılık açısından kendini tıpkı hastanedeki hasta gibi görmelidir." ifadesini kullandı. 

Fahrettin Koca, bir başka paylaşımında ise koronavirüse karşı kurallara uyulmasını isteyerek, "Virüse yayılma fırsatı veren bizleriz. Mücadelenin kurallarına ne kadar uyarsak, o kadar geriliyor." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Koca'dan izolasyon uyarısı!

Berkem Temizel
Gece Editörü


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