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  3. Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! İşte İstanbul'daki son durum...

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! İşte İstanbul'daki son durum...

Son dakik haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki koronavirüs vakalarına ilişkin olarak," Geçen hafta içinde son bir ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir.İstanbul'da vaka sayıları Türkiye genelindeki vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaşmıştır. Bu tablo ülke ortalamasından en az 2 kat endişe vericidir." dedi.

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! İşte İstanbul'daki son durum...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valiliğinde 39 ilçe belediye başkanı ve Vali Ali Yerlikaya ile koronavirüs salgınındaki son durumu görüşmek için düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Bakan Koca toplantı sonrası İstanbul ve Türkiye'deki koronavirüs salgının son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

(Kovid-19) Uzun süre gösterdiğimiz başarıyı maalesef sürdüremedik. Gelinen nokta daha kuralcı ve disiplinli olmamızı zorunlu kılmaktadır.

(İstanbul'da Kovid-19 vakaları) Geçen hafta içinde son bir ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir.

İstanbul'da vaka sayıları Türkiye genelindeki vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaşmıştır. Bu tablo ülke ortalamasından en az 2 kat endişe vericidir.

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! İşte İstanbul'daki son durum...

Nüfusun büyük kısmını oluşturan, riski sabah akşam göğüsleyen işçi, memur çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte dönmesinin mümkün mertebe önlenmesini amaçlıyoruz.

(İstanbul'da) Otobüs, metrobüs ve tramvay seferlerine ek seferler konulması, saat düzenlemesi yapılması gündeme getirilmiştir.

Ofise gitmeden yapılması mümkün işlerin uzaktan erişimle evden yapılması kolaylığı sunulmalıdır.

Salgınla savaş tek başına kurumların gücüyle kazanılamaz. Desteğinize daha önce olmadığı kadar ihtiyacımız var.

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! İşte İstanbul'daki son durum...

Dışarı çıkma mecburiyeti olmayanlar, lütfen evde zaman geçirsin.

Ekiplerimizle hizmet ve operasyon kapasitemizi gözden geçirdik, güçlüyüz.

(Kovid-19) Vaka sayılarındaki artıştan daha güçlü bir uyarı düşünemiyoruz.

Bilim Kurulu toplantımızı Çarşamba günü İstanbul'da yapacağız.

Memleketten dönenler mutat buluşmalardan kaçınsın. Zorunlu olmadıkça akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin."

Ayrıntılar gelecek...

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! İşte İstanbul'daki son durum...

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! İşte İstanbul'daki son durum...

Tayfun Altuntaş
Editör


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