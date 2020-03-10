Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması: Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili, "Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Şu an sadece şunu söyleyebiliriz; bu virüs tespit edilebilmiş değil, sorun küresel ama mücadelemiz ulusal. Tedbirleri vatandaşımızla birlikte almamız gerekiyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık Komisyonu'nda Türkiye'de koronavirüsü engellemek için alınan önlemleri anlattı. Bakan Koca, koronavirüsün 31 Aralık'ta ilk olarak Çin'in Vuhan şehrinde görüldüğünü hatırlatarak, 6 Ocak'ta Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi oluşturduklarını, böylece gelişmeleri anlık takip etmeye başladıklarını kaydetti. Bakan Koca, 26 kişiden oluşan bilim kurulunu aktif hale getirip, yapılması gerekenlerin planlandığını söyleyerek, "15 Ocak'ta hızla bir rehber hazırlandı. Burada, enfeksiyona ilişkin bilgiler yer aldı ve bunlar her geçen gün güncelleniyor. Vaka tanımı, yönetimi, enfeksiyon kontrol ve izolasyonların nasıl olması gerektiği, hangi hastaya nasıl davranılması gerektiği bütün sağlık kuruluşlarına rehber olmuş oldu. Devamında havalimanlarına termal kameralar yerleştirdik. Bunlar bütün illerde uygulamaya geçildi" dedi.

'İRAN GEÇ BİLDİRDİ'

Bakan Koca, Çin'e yapılacak bütün uçuşları 5 Şubat'ta durdurduklarını, 23 Şubat'ta İran ile tüm sınırları kapattıklarını hatırlatarak, "İran geç bildirmiş oldu. Biz, bildirildikten sonra hafta sonu geçmeden 23 Şubat'ta bütün sınırları kapattık. Bu süreçte gördük ki bir gün önce İran'dan kara yoluyla giriş yapanların sayısı 3 bin 500'ü geçiyordu. Hava yoluyla da bir o kadar. İran ile çok yoğun bir ilişkimizin olduğunu gördük. O dönemde bu katı kurallar uygulanmamış olsaydı, 3 gün gecikseydi ülkemize gelenlerin sayısı 20 binden aşağı olmazdı. Şu an Tahran'da bir yetkilinin, "3'de 1'i enfekte" dediğini düşünürsek, ne kadarının bu salgınla Türkiye'ye giriş yapacağını, hızla yayılacağını ve ülkeyi nasıl etkileyeceğini siz tahmin edin" diye konuştu.

'30 KİŞİ BÜTÜN AVRUPA'YI ETKİLEDİ'

Bakan Koca, İtalya başta olmak üzere Avrupa'da koronavirüs vakalarının görülmesindeki en büyük nedenin yeterli önlemlerin alınmaması olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İtalya'da koronavirüsün olma sebebi, gemide 30- 32 vatandaşın getirilmesi ve bu kişilerin karantinaya alınmayıp eve göndermiş olması. 30 kişi bütün Avrupa'yı etkiledi. Yine İtalya genel anlamda önlem almadı. Avrupa da İtalya ile ilişkilerini kesmedi. Avrupa tedbirlerini almakta geç kalıyor ve hala geç kalmaya devam ediyor. Hiçbir geçişe sınırlama getirmedi. Her geçen gün Avrupa'da rakamların yükseldiğini görüyoruz. İskandinav ülkelerinde bu sayı da giderek artmış oldu. Şu an İtalya büyük sorun yaşıyor ama Almanya daha büyük sorun yaşayacak, Fransa daha daha büyük sorun yaşayacak ve İsviçre'de giderek katlanacak."

'YURT DIŞINA GİDEN VE ORADAN GELEN İNSANIMIZ ÇOK'

Bakan Koca, Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinin çok yoğun olduğunu, Avrupa'dan çok sayıda vatandaşın Türkiye'ye geldiğini kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Şu an sadece şunu söyleyebiliriz; bu virüs tespit edilebilmiş değil. Bu salonda şu an 100 kişiye yakınız. "Burada sarılık veya hepatit taşıyıcısı kimse yok" demem ne kadar doğru değilse, aynı şekilde bu anlamda tespit edilmiş koronavirüs olmadığını, tanı ve teşhis konmadığını ama tahlil yapılırken bile karşımıza çıkabilir veya bir gün sona çıkabilir. Bunu toplumu bir şeye alıştırmak için söylemediğimden emin olun. İşin gerçekliği bu. Yurt dışına giden ve oradan gelen insanımız çok. Oradan hastalığı, enfeksiyonu almadığını, hastalık bulgusu olan biriyle temas etmediğini kim söyleyebilir? Bizim bu dönemde sorun küresel ama mücadelemiz ulusal. Bizim tedbirleri vatandaşımızla birlikte almamız gerekiyor. Yurt dışından gelen vatandaşımızın bulundukları bölgede evlerine kendilerini kapatmaları, mümkün mertebe dışarı çıkmamaları, çıkarken de maske takmaları, buna rağmen gelmek istiyorlarsa Türkiye'de 14 gün bunu devam ettireceklerini söylüyoruz. Mevsimsel gribe karşı hangi önlemi almanız gerekiyorsa koronavirüse karşı da o önemli almanız yeterli."

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Kaynak: DHA