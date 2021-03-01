Bakan Koca'dan koronavirüs risk haritasına ilişkin flaş açıklama!İzmir'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? | Cumartesi yasak var mı?Ankara'da hafta sonu yasak var mı? | Cumartesi yasak var mı?Kamuda esnek çalışma dönemi bitti!Tüm detayları duyurdu! MEB'den flaş açıklamaHangi illerde okullar açılıyor? İşte yüz yüze eğitime başlayan sınıflarHangi illerde ilkokullar açılıyor? | Hangi sınıflar okula başlıyor?Cumartesi yasak var mı? | Hangi illerde pazar günü sokağa çıkmak yasak?Hangi illerde hafta sonu sokağa çıkmak serbest?Cumartesi yasak var mı? | İstanbul'da hafta sonu yasak var mı?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Bakan Koca'dan koronavirüs risk haritasına ilişkin flaş açıklama!

Bakan Koca'dan koronavirüs risk haritasına ilişkin flaş açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda il il koronavirüs risk haritasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Koca'dan koronavirüs risk haritasına ilişkin flaş açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda il il koronavirüs risk haritası ile ilgili açıklamada bulundu.

Bilim Kurulunun, koronavirüs risk haritası için şehirlerin risk kategorilerini belirlemede 100.000 nüfusa düşen haftalık vaka sayısı ile birlikte yapılan PCR testlerinin pozitiflik oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve entübe hasta artışını dikkate aldığını ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kademeli normalleşmek elimizde" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bilim Kurulumuz, illerin risk kategorilerini belirlemede 100.000 nüfusa düşen haftalık vaka sayısı ile birlikte yapılan PCR testlerinin pozitiflik oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve entübe hasta artışını dikkate aldı. Kademeli normalleşmek elimizde."

Bakan Koca, il il koronavirüs risk haritasını paylaştıBakan Koca, il il koronavirüs risk haritasını paylaştı

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT