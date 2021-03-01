Bakan Koca'dan koronavirüs risk haritasına ilişkin flaş açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda il il koronavirüs risk haritası ile ilgili açıklamada bulundu.

Bilim Kurulunun, koronavirüs risk haritası için şehirlerin risk kategorilerini belirlemede 100.000 nüfusa düşen haftalık vaka sayısı ile birlikte yapılan PCR testlerinin pozitiflik oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve entübe hasta artışını dikkate aldığını ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kademeli normalleşmek elimizde" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bilim Kurulumuz, illerin risk kategorilerini belirlemede 100.000 nüfusa düşen haftalık vaka sayısı ile birlikte yapılan PCR testlerinin pozitiflik oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve entübe hasta artışını dikkate aldı. Kademeli normalleşmek elimizde."

Bakan Koca, il il koronavirüs risk haritasını paylaştı