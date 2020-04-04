Bakan Koca: Çin'den gelen ilacın büyük fayda sağlayacağı kanaatindeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Bakan Koca paylaşımında "Çin’den gelen ilacı, yoğun bakım öncesi dönem dahil olmak üzere, tedavinin önceki aşamalarında kullanmanın daha büyük fayda sağlayacağı yönünde bir kanaatimiz var. Uygulama da bu şekilde belirlendi." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı: