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Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadeleye ilişkin videolu paylaşım

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz" dedi.

Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadeleye ilişkin videolu paylaşım

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından koronavirüsle mücadeleye ilişkin videolu mesaj yayınladı. Koca, "Birlikte Yeneceğiz" etiketiyle yaptığı paylaştığı mesajında, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA




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