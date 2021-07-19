Bakan Koca'dan kötü haber: Vaka sayıları artıyor, biraz daha özen!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabı üzerinden, yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayılarına değinerek uyarılarda bulundu. 1 Temmuz'dan itibaren, aşılama oranının artması üzerine başlayan kademeli normalleşmenin 4. aşamasından bu yana yükseliş eğilimi sergileyen pozitif vakalarda, bir hafta önceki ile dün açıklanan verileri kıyaslayan Bakan Koca, "Bir hafta önce 5 bin 261 olan yeni vaka sayısı dün 7 bin 680" ifadesini kullandı.

"BİRAZ DAHA ÖZEN BAYRAM SEVİNCİMİZİ SÜRDÜRÜR"

Koronavirüs salgınının seyrine ilişkin bilgilendirme yaparak Kurban Bayramı'ndan sonraki haftalarda sağlıklı olmamız için tavsiyelerde bulunan Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak, vaka sayısı artıyor. Bir hafta önce 5.261 olan yeni vaka sayısı dün 7.680. Biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür, bayramdan sonrasını hasta geçirmemizi önler" ifadelerine yer verdi.