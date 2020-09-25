Bakan Koca'dan kritik toplantı: 11 ilin Sağlık Müdürü ile görüştü

Türkiye'de koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Vaka sayılarının ve ağır hasta sayılarının her geçen gün artış gösterdiği ülkemizde, Bakan Fahrettin Koca, gece yarısı kritik bir toplantı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 ilin Sağlık Müdürleriyle videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı.

"ALINMASI GEREKEN EK TEDBİRLERİ DEĞERLENDİRDİK"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "11 kentimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yaptık. Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Malatya, Van, Elazığ, Adıyaman, Ağrı, Yozgat ve Erzurum'da, salgının şu anki seyrini, hasta ve taşıyıcı tespiti çalışmalarını, tedavileri ve alınması gereken ek tedbirleri değerlendirdik" dedi.

24 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 113 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 1721 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1241 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 271 bin 964'e çıktı.

Toplam test sayısı 9 milyon 721 bin 687, vaka sayısı 309 bin 790, vefat sayısı 7 bin 785 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 30 bin 41, ağır hasta sayısı 1573, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,6 oldu.

BAKAN KOCA: "SAĞLIKÇILARIMIZ SON DERECE ÖZVERİLİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ağır hasta sayımız 1.573’e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı (%6.6) düşmeye devam ediyor. Bugün tespit edilmiş yeni hasta sayımız 1.721. Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım." ifadelerini kullandı.