Bakan Koca'dan kritik uyarı: Kalp krizleri görülebilir Türkiye, 'Eyyam-ı bahur' sıcaklarının etkisi altındayken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen uyarı dikkat çekti. Bakan Koca, sıcak havaların pek çok sağlık riskine yol açtığını belirterek bunlardan birinin de kalp krizi olduğunu vurguladı.