Bakan Koca'dan maç sonu tedbir uyarısı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bugün oynanan maçların ardından koronavirüs tedbirlerinin alınması konusunda uyarıda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter üzerinden yaptığı paylaşımda 19 Temmuz'da oynanan maçların sonunda vatandaşları maske, mesafe ve toplum kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardıç
Koca paylaşımında ''İstanbul’da oynanan Başakşehirspor- Kayserispor, Trabzon’da oynanan Trabzonspor- Konyaspor maçlarında, taraftarı maç sonunda salgın tedbirlerine uymaya davet ediyoruz. COVID-19 günlerinde centilmenlik kurallarına maske, mesafe ve toplum sağlığı da eklendi. İyi seyirler'' dedi.
İstanbul’da oynanan Başakşehirspor- Kayserispor, Trabzon’da oynanan Trabzonspor- Konyaspor maçlarında, taraftarı maç sonunda salgın tedbirlerine uymaya davet ediyoruz. COVID-19 günlerinde centilmenlik kurallarına maske, mesafe ve toplum sağlığı da eklendi. İyi seyirler.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 19, 2020
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