Bakan Koca'dan maske açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü toplantı sonrası koronavirüsün Türkiye'deki durumuna ilişkin konuştu.

Bakan Koca "Eczanelerimizden ücretsiz maske verilmesine başlayacağız. Bunu birçok ilimizde görmüş olacağız. Telefonuna bir kod sistemi oluşturacağız. Vatandaşımız herhangi bir eczaneye giderek bu dönemde 5 adet maskesini alabilecekler. Sağlık ordumuzun birer ferdi olan eczacılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Maske dağıtımı 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne yapılmayacak.

MASKELER ECZANELERDEN NASIL ALINACAK?

Maske almak isteyen kişiler, sağlık sistemi üzerinden telefonlarına gelen kodla herhangi bir eczaneden ilaç alır gibi maske alabilecekler.

Telefonuna kod gelmeden eczanelere gidilmemesini açıkladı