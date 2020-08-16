Bakan Koca'dan 'maske' uyarısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında koronavirüs salgınındaki tabloya rağmen maske takmadığı için uyarıldığında itirazda bulunanlar ile ilgili paylaşım yaptı.

"KARŞILIKLI KURAR VARKEN NE GEREK VAR"

Sosyal medya hesabından Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takılması uyarılarını dikkate almayanlara ilişkin paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Maskesini takmadığı için uyarıldığında, 'Kendine güvenmiyorsan insan içine çıkmayacaksın.' diyen var. Kendileri, bugün yarın, tedavi altında, izolasyonda ya da hastalığı bir yakınına bulaştırmış, özlü sözlerini gözden geçiriyor olacaklar. Karşılıklı kural varken ne gerek var."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabında yaptığı paylaşım: