Yer bilimci Aysun Aykan'dan korkutan açıklamalar! Deprem riski taşıyan 24 ili tek tek saydı, Marmara depreminin büyüklüğünü ve zamanını söylediKonserde göğüslerini açmıştı! 63'lük Madonna yine durmadı! File çorap ve tangasıyla çekildiği üstsüz yatak pozlarını peş peşe paylaştıKocaelispor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Gençlerbirliği - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Güncel fındık fiyatları 2021 | Düzce fındık fiyatları 2021Balıkesirspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Gelinim Mutfakta 25 Kasım 2021 Perşembe puan durumu | 25 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Gelinim Mutfakta etli kadayıf dolması tarifi | Tadına doyamayacağınız şahane lezzet!Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?ATV Müge Anlı full izle bugün 25 Kasım 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bakan Koca'dan muhalefete yerli aşı TURKOVAC tepkisi: Sevinmenizi beklerdim ama anlıyorum ki üzülüyorsunuz

Bakan Koca'dan muhalefete yerli aşı TURKOVAC tepkisi: Sevinmenizi beklerdim ama anlıyorum ki üzülüyorsunuz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC'ın Acil Kullanım Onayı alabilmesi için müracaat yapıldığını açıkladı. Bunun üzerine CHP'li Bekaroğlu'nun ardından diğer partililerinden ses yükselince konuşan Bakan Koca, " Değerli hazirun bugün sevinmenizi beklerdim ama anlıyorum ki üzülüyorsunuz" dedi.

Bakan Koca'dan muhalefete yerli aşı TURKOVAC tepkisi: Sevinmenizi beklerdim ama anlıyorum ki üzülüyorsunuz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunum öncesi Kovid-19'a karşı geliştiren yerli aşı TURKOVAC hakkında bilgi verdi. 

Bakan Koca, "Konuşmama başlamadan önce milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli COVID-19 inaktif aşımız Turkovac bugün itibarıyla Acil Kullanım Onayına müracaat etmiştir. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. 

Bakan Koca'dan muhalefete yerli aşı TURKOVAC tepkisi: Sevinmenizi beklerdim ama anlıyorum ki üzülüyorsunuz

CHPLİLER MÜJDEYE KARŞI SES YÜKSELTTİ

Bakan Koca'nın ifadelerinin ardından CHP'li komisyon üyelerinden İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "1800'lerden beri aşı yapıyoruz" dedi.

Bakan Koca'dan muhalefete yerli aşı TURKOVAC tepkisi: Sevinmenizi beklerdim ama anlıyorum ki üzülüyorsunuz

BAKAN KOCA: SEVİNMENİZİ BEKLERDİM

Bunun üzerine Bakan Koca, tekrar söz alarak," Türkiye ve Türkiye'deki bilim insanlarına güvenin. Değerli hazirun bugün sevinmenizi beklerdim ama anlıyorum ki üzülüyorsunuz.” diyerek tepki gösterdi. 

{TITLE_STRIP}Son dakika | Bakan Koca müjdeyi verdi: Yerli aşı TURKOVAC için Acil Kullanım Onayı'na müracaat edildi

Bakan Koca'dan muhalefete yerli aşı TURKOVAC tepkisi: Sevinmenizi beklerdim ama anlıyorum ki üzülüyorsunuz

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT