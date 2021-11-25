Bakan Koca'dan muhalefete yerli aşı TURKOVAC tepkisi: Sevinmenizi beklerdim ama anlıyorum ki üzülüyorsunuz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunum öncesi Kovid-19'a karşı geliştiren yerli aşı TURKOVAC hakkında bilgi verdi.

Bakan Koca, "Konuşmama başlamadan önce milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli COVID-19 inaktif aşımız Turkovac bugün itibarıyla Acil Kullanım Onayına müracaat etmiştir. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

CHPLİLER MÜJDEYE KARŞI SES YÜKSELTTİ

Bakan Koca'nın ifadelerinin ardından CHP'li komisyon üyelerinden İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "1800'lerden beri aşı yapıyoruz" dedi.

BAKAN KOCA: SEVİNMENİZİ BEKLERDİM

Bunun üzerine Bakan Koca, tekrar söz alarak," Türkiye ve Türkiye'deki bilim insanlarına güvenin. Değerli hazirun bugün sevinmenizi beklerdim ama anlıyorum ki üzülüyorsunuz.” diyerek tepki gösterdi.

Son dakika | Bakan Koca müjdeyi verdi: Yerli aşı TURKOVAC için Acil Kullanım Onayı'na müracaat edildi