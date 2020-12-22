Bakan Koca'dan mutant virüs açıklaması: Beklendik bir durumdu!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında yeni bir söneme girildiği iddiaları, vatandaşların içine korku saldı. Kovid-19 virüsünün mutasyona uğradığını söyleyen uzmanların yeni versiyonun yüzde 70 daha hızlı yayıldığını belirtmesi, birçok ülkede infiale sebep oldu.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter kişisel hesabı üzerinden yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bunun beklendik bir durum olduğunu vuegulayan Bakan Koca, paylaşımında,

"RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir." ifadelerini kullandı.

Mutant virüs nedir? Mutasyon geçiren virüs daha mı tehlikeli? | Mutant coronavirus