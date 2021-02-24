Bakan Koca'dan öğretmenlerin aşılanmasına ilişkin ilk açıklama!

Son dakika haberi... Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un aşı olmasının ardından tüm öğretmenlerde aşılamaya geçilmesine ilişkin açıklamada bulunarak "Yüz yüze eğitimin başladığı köy okullarımızda görevli öğretmenlerimizin aşılanmasına başlandı. İlk aşıyı Bakan arkadaşım Sayın Ziya Selçuk oldu. Daha güvenli bir eğitim ortamı için birlikte gayret etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.