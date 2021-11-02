Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! Yeniden kapanma, üçüncü doz aşı, 12 yaş altı çocuklara aşı, asistan hekimlerin nöbet saatleri...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, üçüncü doz aşılama, asistan hekimlerin çalışma saatleri, SMA hastalarıyla ilgili çalışma, yerli aşı çalışmaları ve çocukların aşılanması konularına ilişkin konuştu.

YERLİ AŞI

Bakan Koca yerli aşı çalışmaları hakkında," İhtiyaç olan 3 bin gönüllünün 1000’i şu anda tamamlandı. Vatandaşları gönüllü olmaya davet ediyorum” dedi. Vatandaşlar aşı olma gönüllüsü çağrısında bulunan Bakan Koca, "Çalışma ne kadar hızlı yapılırsa acil kullanımla birlikte seri üretime geçmiş olacağız" diye konuştu.

OKULLARDA YAPILAN PCR TESTLERİNİN SONUÇLARI

Okullarda yapılan PCR taraması sonuçlarıyla ilgili konuşan Bakan Koca, "Tarama sonuçları çıktı. Belli aralıklarla devam etmek istiyoruz. Taramalarda toplumda farklı olarak okul dönemindeki çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük. Tedirgin olunacak bir durumun olmadığını söyleyebilirim. Okulların özellikle salgın sebebiyle kapalı olama ihtimalini vatandaşımız artık düşünmemeli bu sorulmamalı salgın okulların kapanma sebebi olmayacak" ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞILAMA

Üçüncü doz aşılama hakkında konuşan Bakan Koca şunları kaydetti:

"Yarın bilim kurulunun gündem konusu olacak. Orada ne zaman kimlerden başlayarak yapılması gerektiği tartışılır bilim kurulundan sonra açıklamayı yapmış oluruz yarın bilim kurulu gündeminde olacak"

Bakan Koca, SMA hastalarıyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında," Devletimiz bütün imkanlarını seferber ediyor. Bu hastalarımızı erken dönemde tanımak istiyoruz. Evlilik öncesi taramayı çok önemsiyoruz tüm Türkiye’de çok yakında başlamış olacağız. Test için ihalesi başladı. Önümüzdeki haftalar bitmiş olur. Tüm Türkiye’de evlilik öncesi SMA taraması yapılıyor olacak. SMA Bilim Kurulu’nun öngörüsü doğrultusunda bir genel yaklaşımda sergilenecek, alınan kararlar süreci ve yaklaşımımızı açıklayacağız." dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında Bakan Koca şunları söyledi:

"Sayı netleşmedi ama zannediyorum bu ay içinde bir kaç hafta içinde sayıyla ilgili hangi alanlarda kaç kişinin alınacağıyla ilgili açıklama yapılır. Sabredelim uzamayacak."

ASİSTAN DOKTORLARIN NÖBET SAATLERİ

Asistan doktorların çalışma saatleri hakkında konuşan Bakan Koca, "Asistan doktorların nöbetleri ile ilgili genelge gönderilmişti valiliklere. Biz asistanlarımızın yükünün farkındayız. Sınav dahil uzmanlık sınavı eğitim dahil olmak üzere reform niteliğinde bir takım yaklaşımlar içinde olacağız. Yapılacak çok şey var nitelikli klinik sayısını artırmak çalışma şartları dahil reform niteliğinde çalışma içinde olacağız" açıklamasında bulundu.

YENİDEN KAPANMA OLUR MU?

"Kapanma yeniden gündeme gelir mi?" sorusuna yanıt veren Bakan Koca, "Toplumda kapanma gibi bir durum söz konusu olmayacak" dedi.

12 YAŞ ALTI ÇOCUKLARA AŞI YAPILACAK MI?

Aşılamada yaş sınırı düşecek mi sorusuna ise Bakan Koca, "12 yaş altına aşı uygulaması gündemimizde yok" yanıtını verdi