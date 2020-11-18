Dikkat çeken açıklama! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Pfizer'a ilişkin yaptığı açıklamada "Pfizer (aşı) ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın Aralık'ta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye'ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var." ifadelerini kullandı

BAKAN KOCA, YERLİ AŞI İÇİN TARİH VERDİ

Bakan Koca, "Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur." dedi.

Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceklerini ifade eden Bakan Koca, "Ocak ayında da böyle olacak bu sayı 2 katına çıkabilir bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak." dedi.

5 haftadır tarama yapıldığını belirten Bakan Koca, "Bu dönemde influenza yok." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca grip aşısına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin geçen yıl yaptığı grip aşısı tedariği bir milyon 300 bin ama yapılan bir milyon 100 bin aşı. Grip aşısında arttırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu süreçte 2.3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye yaptık grip aşısı." ifadelerine yer verdi.