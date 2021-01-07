Bakan Koca'dan Pfizer/Biontech aşısı açıklaması: Uğur Şahin'le görüştük!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca, Uğur Şahin ile görüştüğünü belirterek, "Yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye’ye ayrılan kapasite de artacak" dedi.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca, Uğur Şahin ile görüştüğünü belirterek, "Yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye’ye ayrılan kapasite de artacak" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech şirketinin kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin ile görüşerek Pfizer ortaklığında yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıya ilişkin konuştu.
Kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Koca, aşının Türkiye'ye gelişi hakkında son planlamaları yaptıklarını belirterek şunları söyledi:
"Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye’ye ayrılan kapasite de artacak."
Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısının ülkemize gelişi ile ilgili son planlamaları ele aldık. Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye’ye ayrılan kapasite de artacak. pic.twitter.com/dZZtTOUS0e— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 7, 2021