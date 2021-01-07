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  3. Bakan Koca'dan Pfizer/Biontech aşısı açıklaması: Uğur Şahin'le görüştük!

Bakan Koca'dan Pfizer/Biontech aşısı açıklaması: Uğur Şahin'le görüştük!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca, Uğur Şahin ile görüştüğünü belirterek, "Yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye’ye ayrılan kapasite de artacak" dedi.

Bakan Koca'dan Pfizer/Biontech aşısı açıklaması: Uğur Şahin'le görüştük!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca, Uğur Şahin ile görüştüğünü belirterek, "Yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye’ye ayrılan kapasite de artacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech şirketinin kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin ile görüşerek Pfizer ortaklığında yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıya ilişkin konuştu.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Koca, aşının Türkiye'ye gelişi hakkında son planlamaları yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye’ye ayrılan kapasite de artacak."

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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