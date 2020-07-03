Bakan Koca'dan Sakarya Hendek'teki patlamaya ilişkin yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Bakan Koca yangının kontrol altına alındığını fakat patlamanın çevreyi etkileyecek derecede hasara yol açtığını belirtti.

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"Acil Durum Merkezinde birlikte görev aldığımız bakan arkadaşlarımla, patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikası çevresinde incelemelerde bulunduk. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Patlama, çevreyi de etkileyen bir hasara yol açtı."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı:

Acil Durum Merkezinde birlikte görev aldığımız bakan arkadaşlarımla, patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikası çevresinde incelemelerde bulunduk. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Patlama, çevreyi de etkileyen bir hasara yol açtı. pic.twitter.com/iEEIKJvzeE — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 3, 2020

SAKARYA, HENDEK'TE PATLAMA

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında bugün öğle saatlerinde patlama meydana geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün içerisinde Sakarya Hendekte meydana gelen patlamaya ilişkin bilgilendirme amaçlı paylaşımlarda bulundu.

Bakan Koca patlamaya ilişkin ilk bilgiyi "Sakarya Hendek’te, şehrin uzağındaki havai fişek fabrikasında bir patlama oldu. Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla süreci yakından takip etmek için birazdan olay yerinde olacağız. 85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibimiz olay yerinde. 2 can kaybımız, 73 yaralımız var." ifadeleriyle duyurmuştu.

Bakan Koca bilgilendirme yaptığı bir diğer paylaşımda "Hendek’te, havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’la birlikte süreci yönetmek üzere Acil Durum Merkezi kurduk. Patlama kontrol altında. Can kaybımız maalesef 4’e çıktı." ifadelerine yer vermişti.

Bakan Koca, yaptığı bir diğer paylaşımda "Havai fişek fabrikasındaki patlamada yaralanan hastalarımızdan birini, yanık tedavisi için, helikopter ambulansla, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanemizden İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanemize sevk ettik. Tedavisini yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Koca, "Sakarya Hendek'te, havai fişek fabrikasındaki patlamaya yakın bölgelerde, havaya karışan zehirli gazlara karşı tedbirli olmalıyız. En az 12 saat dolana kadar dışarı çıkılmamasını, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını, klimaların çalıştırılmamasını öneriyoruz." ifadelerine yer vermişti.