Bakan Koca'dan şehir hasteneleri ile ilgili paylaşım
Sağlık Bakanı Koca "Bir yenisini açtığımız şehir hastaneleri, tehlikelere adeta çok önceden set çeken birer tedbir olmuştur. Salgınla mücadelede yükü ağırlıklı olarak Şehir Hastanelerimiz omuzlamıştır. Bu yatırımların ne kadar isabetli yatırımlar olduğunu, süreçte hep birlikte yaşayarak gördük." açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından şehir hasteneleri ile ilgili paylaşımda bulundu.
Sağlık Bakanı Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bir yenisini açtığımız şehir hastaneleri, tehlikelere adeta çok önceden set çeken birer tedbir olmuştur. Salgınla mücadelede yükü ağırlıklı olarak Şehir Hastanelerimiz omuzlamıştır. Bu yatırımların ne kadar isabetli yatırımlar olduğunu, süreçte hep birlikte yaşayarak gördük."
Bakan Koca'nın paylaşımı:
BİR YENİSİNİ AÇTIĞIMIZ ŞEHİR HASTANELERİ, tehlikelere adeta çok önceden set çeken birer tedbir olmuştur. SALGINLA MÜCADELEDE yükü ağırlıklı olarak Şehir Hastanelerimiz omuzlamıştır. Bu yatırımların ne kadar isabetli yatırımlar olduğunu, süreçte hep birlikte yaşayarak gördük. pic.twitter.com/un827GPCN3— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 21, 2020
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