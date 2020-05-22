Bakan Koca'dan şehir hasteneleri ile ilgili paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından şehir hasteneleri ile ilgili paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir yenisini açtığımız şehir hastaneleri, tehlikelere adeta çok önceden set çeken birer tedbir olmuştur. Salgınla mücadelede yükü ağırlıklı olarak Şehir Hastanelerimiz omuzlamıştır. Bu yatırımların ne kadar isabetli yatırımlar olduğunu, süreçte hep birlikte yaşayarak gördük."

Bakan Koca'nın paylaşımı: