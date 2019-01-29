Bakan Koca’dan SMA Tip 2 ve Tip 3 hastalarıyla ilgili açıklama

Sosyal medya hesabından SMA Tip 2 ve Tip 3 hastalarıyla ilgili sürecin tamamlandığını duyuran Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "İlaca erişimin kesintisiz sağlanabilmesi ve tedavinin sürdürülebilir olması amacıyla da zorunlu lisans kullandırarak ilacın üretimini temin edeceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, SMA Tip 2 ve Tip 3 hastalarıyla ilgili sürecin tamamlandığını duyurdu. Yaptığı paylaşımla ilaç bedellerinin geri ödeme kapsamına alındığını belirten Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı olarak bir süre önce onay işlemlerini başlattığımız SMA Tip 2 ve Tip 3 hastalarımızla ilgili süreç tamamlanmış, ilaç bedelleri geri ödeme kapsamına alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle yürütülen bu süreçte, öncelikle destekleri için kendilerine en kalbi teşekkürlerimi sunmak istiyorum" ifadesini kullandı.

'İlaca erişimin kesintisiz sağlanabilmesi ve tedavinin sürdürülebilir olması amacıyla da zorunlu lisans kullandırarak ilacın üretimini temin edeceğiz'

Bakan Koca, daha önce onay verilen SMA Tip 1 tanılı 394 hastanın ilaçlarını kullanmaya devam ettiğini belirttiği açıklamada, "Tip 2 ve Tip 3 tanılı hastalarımızdan başvuru yapan 199'unun bu süreçte Bilimsel Komisyonumuzca ilaç kullanım onayı verilmiştir. Çalışmalarının sona yaklaştığı yerli tanı kitlerinin kullanıma girmesi ile tarama programları başlatarak, hastalığın ortaya çıkmasından önce tedbirler alacağız. İlaca erişimin kesintisiz sağlanabilmesi ve tedavinin sürdürülebilir olması amacıyla da zorunlu lisans kullandırarak ilacın üretimini temin edeceğiz. SMA tanı ve tedavi merkezlerinin sayısını arttırarak, erken teşhis ve hastalığa daha odaklanmış, yurt geneline yaygınlaşmış bir yaklaşımı da sağlayacağız" bilgisini paylaştı.

Kaynak: İHA