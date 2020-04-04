Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan çocuk ve gençlere teşekkür
ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlamasına uyan çocuk ve gençlere örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti. Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla...
ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlamasına uyan çocuk ve gençlere örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.
Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla örnek olan gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sabırlı olursak hareketli günlerimize erken döneriz."
Kaynak: AA
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