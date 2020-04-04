İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan çocuk ve gençlere teşekkür

Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan çocuk ve gençlere teşekkür

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlamasına uyan çocuk ve gençlere örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti. Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla...

Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan çocuk ve gençlere teşekkür

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlamasına uyan çocuk ve gençlere örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla örnek olan gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sabırlı olursak hareketli günlerimize erken döneriz."



Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT