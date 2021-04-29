Bakan Koca'dan 'tam kapanma' paylaşımında 'bayram' vurgusu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında 'tam kapanma süreci' ile ilgili paylaşımda bulundu.
Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki kritik verilerin ardından 17 günlük tam kapanmaya gitti. Bugün saat 19'da başlayan tedbir amaçlı kısıtlamalar 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında kısıtlamaya ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımında "İnanın, başaracağız" yazılı bir görsele yer veren Bakan Koca, "17 günlük mücadelemiz başladı. Bayram, Bayram olsun." notunu düştü.