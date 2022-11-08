Bakan Koca'dan tedirgin eden koronavirüs açıklaması! Vakaların artacağı zamanı söyledi, aşı uyarısı yaptı

Mecliste basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını hakkında uyarıda bulundu, aşı tavsiyesi yaptı.

Melahat Ersoy
Editör
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Bakan Koca'dan tedirgin eden koronavirüs açıklaması! Vakaların artacağı zamanı söyledi, aşı uyarısı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtladı. Bakan Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında vaka sayılarının son 4 gündür kısmi artış gösterdiğini ifade etti.

VAKA ARTIŞI

Avrupa'da da yaşanan artış sonrası azalma dönemine girildiğini gördüklerini kaydeden Bakan Koca, "Aralık ayı için bizde bir yükseliş olabilir. Ama artık Kovid korkusuyla yaşamayalım. Kovid'le birlikte yaşamı artık öğrendik, nasıl bulaştığını biliyoruz." dedi.

Bakan Koca'dan tedirgin eden koronavirüs açıklaması! Vakaların artacağı zamanı söyledi, aşı uyarısı yaptı

HATIRLATMA DOZU UYARISI

Risk grubundaki vatandaşlara aşı olma tavsiyesinde bulunan Koca, "Vatandaşlarımızın mutlaka hatırlatıcı dozlarını yaptırmalarını, aralık ve ocak aylarına hazırlıklı girmelerini istiyoruz. Özellikle riskli kişilerin toplu yerlerde maske takmalarını zaten hep öneriyoruz. Yani endişe etmeyelim." diye konuştu.

KOVİD AŞISINDAN KAYNAKLI KALP KRİZİ ÖLÜMLERİNİN ARTTIĞI İDDİASI

Koronavirüs aşısından kaynaklı kalp rahatsızlığı nedeniyle ölümlerin arttığı yönündeki iddialara değinen Koca, "Yeni bir tedirginlik oluşturmayalım. Aşının ya da geçirilen rahatsızlığın kardiyak ya da kalp damar sorunlarının artışına yol açtığına dair elimizde bir veri yok. Bunun için de bir tedirginlik oluşmamasına gayret edelim." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan tedirgin eden koronavirüs açıklaması! Vakaların artacağı zamanı söyledi, aşı uyarısı yaptı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME MÜJDESİ

Bakan Koca, ek ödemelere ilişkin daha önce beyaz reform adı altında yürütülen çalışma kapsamında bir teşvik döneminin başladığını anımsattı.

Birinci basamak sağlık çalışanlarına da teşvik verilmesi doğrultusunda çalışmanın ise devam ettiğini belirten Koca, çalışmanın maliye ve bütçe stratejisinden geçmiş olduğunu ifade etti. Koca şöyle devam etti:

"Sayıştay'dan da dün geçti. Zannediyorum bir iki gün içerisinde yayımlanmış olur. Hem birinci basamak çalışanlarımıza yönelik teşvik ödemeleri, hem de eczacı arkadaşlarımızla ilgili hem taban hem teşvik oranlarının değiştiği yönetmelik birkaç gün içerisinde yayımlanmış olur. Temel bilimlerde de üniversitelere benzer bir düzenleme yapılacak. Bu çerçevede herkes teşvik almış olacak."

ÖZEL HASTANELERE YÖNELİK YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özel hastanelere yönelik yönetmelik değişikliğiyle muayenehane hekimlerinin özel hastanelerde ameliyat yapabilmesinin kısıtlandığı yönündeki iddialara da değindi.

Bakan Koca'dan tedirgin eden koronavirüs açıklaması! Vakaların artacağı zamanı söyledi, aşı uyarısı yaptı

"İŞLEM YAPANLARIN YAPTIĞI İŞLEMİ BİLMEK İSTİYORUZ"

Yönetmeliğin bazı kesimlerce yanlış yönlendirildiğini ve sonucunda yanlış bir algının ortaya çıktığını aktaran Koca, Sağlık Bakanlığının muayenehanelere yönelik bir yönetmelik yayımlamadığının altını çizerek şunları kaydetti:

"7 bin muayenehanemiz var ve 7 bin muayenehaneye yönelik bir yönetmelik yayımlamadık, öyle bir niyetimiz de yok. Bizim gördüğümüz, özel hastanelerin, özellikle şu süreçte planlamayı delmek üzere muayenehaneciliği kullandığıdır. Son dönemde sağlık turizminin giderek artmasıyla birlikte herkesin yapılan işlemini kayıt altına almak istiyoruz. O nedenle de kamu dahil özel hastanelerde işlem yapanların yaptığı işlemi bilmek istiyoruz. Özel hastanelerin yaptığımız planlamayı muayenehane hekimliği üzerinden delmelerine izin vermek istemiyoruz. Son dönemde muayenehane hastaneleri oluşmaya başladı. Kimse tedirgin olmasın. Biz sadece hastamızın ve yurt dışından gelen hastanın kayıt altına alınmasını istiyoruz. Özel hastanelerde de yapılan uygulamanın ne olduğunu ve kimin yaptığını bilmek istiyoruz."

Yönetmeliğin bir gecede yapıldığı ve bir günde uygulamaya konulduğu yönünde iddiaların olduğunu da anlatan Bakan Koca, bunun doğru olmadığını, yönetmelikle ilgili 3 ay sürenin tanındığını, bu sürenin ise henüz bir ayını yeni doldurduğunu söyledi.

"ÖZEL HASTANELERİN MUAYENEHANELER ÜZERİNDEN PLANLAMAYI DELMESİNE İZİN VERMEK İSTEMİYORUZ"

Bu süreçte iller bazında herhangi bir sorunun olmasının, birtakım farklılıklar yapılabileceğinin altını çizen Koca, "Derdimiz, hastanın kayıt altına alınması, kurumlar arası kamu özel geçişlerin güvenli kayda alınmasını sağlamak. Özel hastanelerin muayenehaneler üzerinden planlamayı delmesine izin vermek istemiyoruz. Kamu ve üniversitelerinden yer yer özel hastanelerde işlem yapan hekim arkadaşlarımız var. Bunun da yasal çerçevede kayda geçmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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