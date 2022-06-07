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  3. Bakan Koca'dan Ümit Özdağ'a ders niteliğinde yanıt! "Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez!"

Bakan Koca'dan Ümit Özdağ'a ders niteliğinde yanıt! "Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez!"

Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde Suriyeli nöbetçi doktor iddiasında bulunan Ümit Özdağ'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ders niteliğinde bir cevap geldi. Koca, Özdağ'ı hatasını düzeltmesi için aradığını ancak kendisinin bunu yapmak yerine nezaketsizce davranarak başka bir bakana saldırmayı seçtiğini söyledi.

Bakan Koca'dan Ümit Özdağ'a ders niteliğinde yanıt! "Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez!"

Irkçı politika ve söylemleriyle bilinen Ümit Özdağ Reyhanlı'da çalışan doktorlarla ilgili ortaya attığı iddiaların gerçeği yansıtmadığı konusunda kendisini arayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ederken yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Bakan Koca'nın tepkisini çekti.

Bakan Koca'dan Ümit Özdağ'a ders niteliğinde yanıt! Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez!

"NEZAKETSİZLİK DÜZELTME OLARAK KABUL EDİLEMEZ"

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sn. Ümit Özdağ, Reyhanlı Devlet Hastanesi ile ilgili verdiğiniz yanlış bilgiyi düzeltmeniz için sizi aradım, hatanızı kendiniz düzeltin istedim. Ama düzeltme metninizde konuyla ilgisi olmayan bir bakan arkadaşıma sataştınız. Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez!"

Bakan Koca'dan Ümit Özdağ'a ders niteliğinde yanıt! Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez!

 

 

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