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  3. Bakan Koca’dan vatandaşlara dışarı çıkmamaları konusunda hassasiyet vurgusu

Bakan Koca’dan vatandaşlara dışarı çıkmamaları konusunda hassasiyet vurgusu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara evde kalmaları konusunda hassasiyet vurgusu yaptı.

Bakan Koca’dan vatandaşlara dışarı çıkmamaları konusunda hassasiyet vurgusu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara evde kalmaları konusunda hassasiyet vurgusu yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Siyami Ersek Hastanesi'nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum" notunu düştü.

Kaynak: İHA




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