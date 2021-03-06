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Bakan Koca'dan vatandaşlara kısıtlama uyarısı: Kurallara uyalım

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları uyararak," Kısıtlamaların azalması, kurallara uymanın ödülüdür. Kurallara uyalım." dedi.

Bakan Koca'dan vatandaşlara kısıtlama uyarısı: Kurallara uyalım

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 ay sonra kısıtlamanın uygulanmadığı ilk cumartesi gününde vatandaşlara uyarılarda bulundu. 

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Koca," Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı." dedi.

Kısıtlamaların azalmasına ilişkin olarak da düşüncelerini paylaşan Koca," Kısıtlamaların azalması, kurallara uymanın ödülüdür. Kurallara uyalım." dedi.

 

Bakan Koca'dan vatandaşlara kısıtlama uyarısı: Kurallara uyalım

Tayfun Altuntaş
Editör
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