Bakan Koca'dan vatandaşlara tedbir uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları koronavirüs salgının karşı uyardı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda,"Bugünü salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak yarın, önlenebilir nedenlere rağmen 19 can kaybımızın, 1127 yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz.'' dedi.

Öte yandan Bakan Koca, salgınların tedbirsiz aşılamayacağını belirterek vatandaşlara tedbirli bir gün diledi.

SALGININ TÜRKİYE'DEKİ SON DURUMU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 46 bin 414 test yapıldı, 1148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1188 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 630 bin 480, vaka sayısı 205 bin 758, vefat sayısı 5 bin 225 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1127, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 392, toplam iyileşen hasta sayısı da 180 bin 680 oldu.

SON 3 GÜNDE VAKA SAYININ ARTTIĞI İLLER

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben artış eğiliminde. Tedbir varken bugün vefat eden sayısı kanıksanacak tablo değil."