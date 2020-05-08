Bakan Koca'dan vatandaşlara uyarı: Maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun

Kovid-19 salgının ülkemizde kontrol altına alınmaya başlamasının ardından başlamasının ardından vatandaşların dışarı çıkmaya başlamasıyla birlikte vatandaşları uyaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın" dedi.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 30 bin 395 test yapıldı, 1977 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 57 hasta vefat etti, 4 bin 782 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 265 bin 119, vaka sayısı 133 bin 721 ve vefat sayısı 3 bin 641 oldu.

Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın. #riskigörün pic.twitter.com/8ZgelFWhYo — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 7, 2020

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1260, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 665ve iyileşen sayısı 82 bin 984 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN KOCA: SONUÇ ALMAK ZOR DEĞİL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık, sonuç almak zor değil." ifadelerini kullandı.