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Bakan Koca'nın görüntüleri paylaştığı sağlıkçı yürekleri ısıttı! Bulduğu bebeğe süt annelik yaptı, kendi bebeğinin elbiselerini giydirdi

İstanbul Pendik'te Acil Tıp Teknikeri Büşra, terk edilmiş olan 14 aylık bebeği kendisi emzirdikten sonra bebeğinin elbiselerini giydirip adını Nisa Mihriban koydu.

İstanbul Pendik'te terk edilmiş bir bebek bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri 14 aylık olduğu belirlenen bebeği tedavi altına aldı. Anne olan  Acil Tıp Teknikeri Büşra, bebeğe süt annelik yaptı, bebeğinin elbiselerini giydirdi.

ADINI KENDİSİ KOYDU

Adını Nisa Mihriban koyan Acil Tıp Teknikeri Büşra'nın bebekle ilgilendiği anları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu videoda Tıp Teknikeri Büşra'nın bebeği kendi çocuğuymuş gibi severek ilgilenmesi yürekleri ısıttı.

Bakan Koca'nın görüntüleri paylaştığı sağlıkçı yürekleri ısıttı! Bulduğu bebeğe süt annelik yaptı, kendi bebeğinin elbiselerini giydirdi

BAKAN KOCA: ONA BEBEĞİNİN ELBİSELERİNDEN GİYDİRDİ

Bakan Koca sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Pendik’te görevli Acil Tıp Teknikerimiz Büşra terk edilmiş bir bebek vakasına gitti. 14 aylık bebeği olan Büşra kardeşimiz aç bebeği kendi bebeği gibi emzirdi. Ertesi gün hastaneye gidip ilgilendi. Ona bebeğinin elbiselerinden giydirdi. İstek üzerine adını o koydu: Nisa Mihriban."

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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