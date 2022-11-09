Bakan Koca'nın vaka uyarısı yapmıştı! Sağlık Bakanlığı, Türkiye Covid-19 Tablosu'nu açıkladı

TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında vaka sayılarının son 4 gündür kısmi artış gösterdiğini söylemişti.

VAKA ARTIŞI İÇİN TARİH VERDİ

Bakan Koca, Avrupa'da da yaşanan artış sonrası azalma dönemine girildiğini gördüklerini belirterek, "Aralık ayı için bizde bir yükseliş olabilir. Ama artık Kovid korkusuyla yaşamayalım." demiş, risk grubundaki vatandaşlara aşı olma çağrısı yapmıştı.

KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Bakan Koca'nın açıklamaları sonrası Sağlık Bakanlığı, 17- 30 Ekim 2022 Türkiye Covid-19 Tablosu verilerini açıkladı.

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Bakanlığın açıkladığı verilere göre 22 bin 887 vaka tespit edildi, 64 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 23 bin 101 olarak kayıtlara geçerken toplam vaka sayısı 16 milyon 976 bin 729, toplam vefat sayısı 101 bin 327'ye yükseldi.

Öte yandan 3-16 Ekim tarihleri arasında 34 bin 204 kişinin testi pozitif çıkmış, 60 kişi hayatını kaybetmişti.