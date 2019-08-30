Bakan Kurum: “116 binanın yer aldığı önemli bir projeyi hayata geçireceğiz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İlk etapta Hergelen Meydanı olarak yaklaşık 35 bin metrekarelik alanda 116 binanın yer aldığı önemli bir projeyi hayata geçireceğiz. Eski Yahudi Mahallesi olarak bildiğimiz alanda da yaklaşık 895 adet yapımız var ve bu yapıların 191'i tescilli yapı. Bu tescilli yapıları restorasyonunu yapmak ve yerinde korumak suretiyle burada da çok önemli bir kentsel dönüşüm projesini yapacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Altındağ ilçesinde "Kentsel Dönüşüm Projesi"ne dahil edilen riskli binaları yerinde inceledi. Bakan Kurum'a Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı eşlik etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Kurum, vatandaşların taleplerini dinleyerek notlar aldı.

Altındağ'da 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde vatandaşa verdikleri sözler doğrultusunda sahada tespitleri yaptıklarını belirten Kurum, "İlk etapta Hergelen Meydanı olarak yaklaşık 35 bin metrekarelik alanda 116 binanın yer aldığı önemli bir projeyi hayata geçireceğiz. İlk etapta Hergelen meydanıyla başlayıp Melike Hatun Camimizin etrafında tarihin ve kültürün ön plana çıkarılacağı çok önemli bir kentsel dönüşüm projesini Altındağ Belediyemiz ile Bakanlığımız bünyesinde TOKİ Başkanlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüzle birlikte bu projeyi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

İlk etapta esnafla bir araya gelerek onların görüşlerini aldıklarını söyleyen Kurum, hayata geçirdikleri kentsel dönüşüm projesini esnafı ile vatandaşı mağdur etmeden ve onlarla el birliği içerisinde bu süreci yönetmek istediklerini kaydetti. Alanı eski tarihi dokusuna kavuştururken vatandaşın da ticaret ve turizm faaliyetlerini yürütecek alanları da oluşturacaklarını aktaran Kurum, "Vatandaşımıza yapacağımız her kentsel dönüşüm projesinde olduğu gibi Hergelen Meydanı'nda da ister yerinde isterse de alternatif rezerv alanlarda belli projeleri sunmak suretiyle de onlarla birlikte bu projeyi gerçekleştiriyor olacağız. İkinci etapta bugün hep birlikte gezdiğimiz Hergelen Meydanı ile başlayıp Eski Yahudi Mahallesi olarak bildiğimiz alanda bu alan da yaklaşık 270 bin metrekare alan Altındağ Belediyemizin olduğu meydana kadar çıkan bir alan. Bu alanda da yaklaşık 895 adet yapımız var ve bu yapıların 191'i tescilli yapı. Bu tescilli yapıları restorasyonunu yapmak suretiyle yine bu yapıların koruması alacağımız kurul kararlarıyla yerinde korumak suretiyle burada da çok önemli bir kentsel dönüşüm projesini yapacağız" şeklinde konuştu.

12 bin metrekarelik Meydan Projesi

Bakan Kurum, projenin 3. etabında, Altındağ Belediyesinin bulunduğu alanı tüm Ankaralılara hizmet verecek bir meydan projesi yapacaklarını ifade ederek, "Altında da yine Ulusumuza gelecek vatandaşlarımızın araçlarını bırakabileceği otopark inşasını yürüteceğiz. Belediyemizi de en geç 2 yıl içinde taşımış olacağız ve Ulus 12 bin metrekarelik bir meydana kavuşmuş olacak" ifadelerini kullandı.

Projenin 4. etabının Kale altı kentsel dönüşüm projesi olduğunu kaydeden Kurum, "Orası da hem tescilli yapıların hem kültürel alanların olduğu Osmanlıdan Selçukludan bu yana eserlerin olduğu çok önemli bir alan bu alanda da tarihi değerlerimizi korumak suretiyle bu alanın da dönüşümünü yapacağız. İlk etapta 100 bin metrekarelik alanda başlamak ve bu alan içerisinde bulunan tüm metruk binaların yıkımı ve yenilenmesi suretiyle de vatandaşımızın hem can hem mal güvenliğini koruyacak önemli bir projeyi gerçekleştireceğiz. Bu dönüşüm sürecinde Ankara'nın şanına yakışır bir kentsel dönüşüm projesi yapmak istiyoruz. Bu önemli tarihi değerlerimizi de koruyarak gelecek nesillere aktarmış olacağız" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: İHA