Bakan Kurum: 2023 yılına kadar 250 bin konut yapılacak

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde başlatılan "50 bin sosyal konut" projesiyle ilgili yaptığı açıklamada, 2023 yılına kadar 250 bin konut inşa etmeyi planladıklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Iğdır'a geldi. Vali Enver Ünlü'yü makamında ziyaret eden Bakan Kurum, burada MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, "cumhur ittifakı'nın belediye başkan adayı İsa Yaşar Tezel ve kurum müdürleri ile toplantı yaptı. Bakan Kurum, Iğdır'ın sorunlarının konuşulduğu toplantı sonrası basın açıklaması yaptı. Türkiye genelinde "İmar Barışı'ndan yaklaşık 10 milyon 500 bin kişinin yararlandığını belirten Kurum, Iğdır'da 23 bin 500 kişinin yapı kayıt belgesi aldığını söyledi. Zübeyde Hanım Bulvarı'nda, 120 dönümlük alanda kentsel dönüşüm programı uygulamayı planladıklarını ve yeni Hükümet Konağı inşa edeceklerini kaydeden Kurum, Hakveyis Göleti'nin temizleneceğini, 92 bin 500 metrekarelik alanda "Millet Bahçesi" yapacaklarını anlattı. "Millet Bahçesi" projesini TOKİ'nin yürüteceğini dile getiren Kurum, Iğdır'ın kanalizasyon ve atık su problemiyle ilgili projeyi İl Bank Genel Müdürlüğü'nün bakanlık ve Avrupa Birliği (AB) desteğiyle yapacağını belirtti. 180 milyon liralık projenin 2019 yılı içinde başlatılacağı ve 2022'de bitirileceği bilgisini veren Kurum, içme suyu sorunu konusunda önemli adımlar attıklarını vurguladı. Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesinde 200 milyon liralık arıtma tesisini tamamladıklarını; ancak belediyenin konuyla ilgili çalışma yapmadığı için arıtılan suyu sulama kanalına bıraktıklarını kaydeden Kurum, yeni dönemde suyun şehir şebekesine verileceği çalışmanın tamamlanacağını söyledi.

'İRAN'LA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR'

Iğdır'daki Dilucu Sınır Kapısı'na 400 araçlık TIR parkı kurulması için İl Özel İdaresi'nin çalışma yapacağını anlatan Bakan Kurum, gümrük faaliyetlerinin daha aktif hale geleceğini kaydetti. Boralan Sınır Kapısı'nın daha aktif hale getirilmesi için de Bakanlar Kurulu'nca alınan kararı hatırlatan Kurum, İran'la görüşmelerin sürdürüldüğünü açıkladı. Boralan'ın açılmasıyla gümrük trafiğinin daha da aktif hale geleceğini belirten Kurum, Iğdır'a yapılacak "toptancı hali ve pazar" projesini destekleyeceklerini, otobüs terminaliyle ilgili valiliğin çalışma yapacağını bildirdi.

2023'E KADAR 250 BİN KONUT

Bakan Kurum, Türkiye genelinde başlatılan "50 bin sosyal konut" projesinden de bahsederek, Iğdır'da 300 sosyal konut yapılacağını duyurdu. 460 lira taksitle ev sahibi olunacağını dile getiren Kurum, talebe göre, 2023 yılına kadar 250 bin konut yapmayı planladıklarını açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, basın açıklaması sonrası Iğdır'daki incelemelerine başladı.

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DHA