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  3. Bakan Kurum açıkladı: O illerde hazine ait tarım arazileri kullanıma açılacak

Bakan Kurum açıkladı: O illerde hazine ait tarım arazileri kullanıma açılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlığının tarımsal üretimin hayata geçirilmesi maksadıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile hayata geçirdiği proje kapsamında hazineye ait tarım arazilerinin çiftçilere 10 yıl süreyle kiraya verileceğini kaydetti.

Bakan Kurum açıkladı: O illerde hazine ait tarım arazileri kullanıma açılacak

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,"Tarımsal üretimin artırılması ve tarımsal istihdamın desteklenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız ile hayata geçirdiğimiz proje kapsamında hazineye ait tarım arazilerini üretime açıyor, topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilerimize 10 yıl süreyle kiraya veriyoruz. İlk etapta Konya, Aksaray, Kütahya, Samsun, Eskişehir, Afyonkarahisar'da toplam 41,5 milyon m²'lik tarım arazisinin üretime açılacağı projede çiftçilerimiz 60 dönüme kadar hazine taşınmazı kiralayabilecek. İlk yıl kira bedelleri ise taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 1,5'i olacak." ifadelerini kullandı.

 

 

TARIM ARAZİLERİ YENİDEN KİRALANABİLECEK

Bakan Murat Kurum,"Nüfusa kayıtlı oldukları veya ikamet ettikleri köy ve mahallelerde bulunan hazineye ait tarım arazilerini kiralayabilecek çiftçilerimiz, yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve talep etmeleri durumunda yeniden belirlenen bedel üzerinden kira sürelerini 10 yıl daha uzatabilecek." dedi.

Bakan Pakdemirli de, Bakan Kurum'un açıklamasını retweet ederek kendi hesabında paylaştı.

Tayfun Altuntaş
Editör


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