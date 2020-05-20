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  3. Bakan Kurum açıkladı:100 Bin Sosyal konutta kura çekimi yeniden başlıyor

Bakan Kurum açıkladı:100 Bin Sosyal konutta kura çekimi yeniden başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 100 Bin Sosyal Konut projesi kura çekimine ilişkin olarak,"Bu hafta 9 ilde 2 bin 788 konutumuzun kuralarını çekeceğiz. Kura çekimlerini Temmuz sonunda tamamlayacağız.100 bin sosyal konutun temellerini de Haziran ayında atıyoruz." dedi.

Bakan Kurum açıkladı:100 Bin Sosyal konutta kura çekimi yeniden başlıyor

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,dar gelirleri vatandaşları ev sahibi yapacak projelerin hız kesmeden devam ettiğini belirterek,"Dönüşüm projelerimizi pandemi tedbirlerimizi de alarak gerçekleştiriyoruz. '50 Bin Sosyal Konut' projemiz kapsamında 35 bin 252 konutun inşaatı sürüyor. " dedi.

KONUTLARIN TEMELİ HAZİRAN AYINDA ATILACAK

Açıklamalarını sürdüren Bakan Kurum,"100 Bin Sosyal Konut' projemizde bugüne dek 36 bin 73 konutumuzun hak sahiplerini belirledik.Bu hafta 9 ilde 2 bin 788 konutumuzun kuralarını çekeceğiz. Kura çekimlerini Temmuz sonunda tamamlayacağız.100 bin sosyal konutun temellerini de Haziran ayında atıyoruz." ifadelerini kullandı.

 

 

İNDİRİM KAMPANYASINA 4 BİN 539 KİŞİ BAŞVURDU

Vatandaşlardan gelen talepler üzerine TOKİ konut ve iş yerleri içi başlatılan yüzde 20 indirim kampanyası hakkında bilgi paylaşana Bakan Kurum," TOKİ konut ve iş yerleri için başlattığımız % 20 indirim kampanyasına 4 bin 539 kişi başvurdu. 247 milyon lira borç kapama işlemi gerçekleştirildi.Bu süreçte ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Kurum açıkladı:100 Bin Sosyal konutta kura çekimi yeniden başlıyor

Editör

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