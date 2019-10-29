Bakan Kurum: Amacımız, Suriyeli kardeşlerimizi oluşturduğumuz güvenli bölgede iskan edebilmek

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Suriye'de 32 kilometre derinlikteki güvenli bölgeyi teşkil etmiş olduk. Buradaki amacımız ülkemizde yaşayan Suriyeli kardeşlerimizi bu oluşturduğumuz güvenli bölgede iskan edebilmek. Ayrıca, ilk etapta 140 köyden oluşan ve nüfusu 5 bin civarında olan bu köylerde, oradaki vatandaşların tarım veya ufak çaplı üretimlerle hayatlarını idame ettirebileceği alanları oluşturabilmek" dedi.

Bakan Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabul Töreni'ne katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurum, Suriye'deki güvenli bölgede 140 köy oluşturacaklarını belirterek, "Suriye'de 32 kilometre derinlikteki güvenli bölgeyi teşkil etmiş olduk. Hem sahada hem masada zaferimiz devam ediyor. Buradaki amacımız ülkemizde yaşayan Suriyeli kardeşlerimizi bu oluşturduğumuz güvenli bölgede iskan edebilmek. İlk etapta 140 köyden oluşan, nüfusu 5 bin civarında olan bu köylerde oradaki vatandaşların tarım veya ufak çaplı üretimlerle hayatlarını idame ettirebileceği alanları oluşturabilmek. Ayrıca belli köylere yakın 30 bin nüfuslu ilçe merkezleri planlıyoruz. İlçe merkezlerinde kaymakamlık, itfaiye, belediye alanları da içerecek bir proje hazırlıyoruz. Yapacağımız konutlarda o bölgenin mimarisine, yaşam tarzına uygun projeler olacak. Buna ilişkin proje sürecimizi hazırlıyoruz. Bu projeyi Cumhurbaşkanımız dünya devletleri liderleriyle de paylaşıyor" ifadelerini kullandı.

'BİZİM AMACIMIZ BU BÖLGEDE KALICI BİR ÇÖZÜM OLSUN İSTİYORUZ'

Kurum, gelen sorular üzerine yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Van depreminden sonra 25 bin bağımsız bölümü 6 ay gibi kısa bir sürede yeniden inşa ettik. Bölgeye yapılacak yatırımlar sonrası Avrupa devletlerinin de göçmen noktasında ki sıkıntıları da bitecek. Türkiye olarak yapacak bilgi ve becerimiz var. Burada kaynaklar önemli, bunu biz tek başımıza yapmayacağız. Bizim amacımız bu bölgede kalıcı bir çözüm olsun istiyoruz. Tüm dünyayı ilgilendirdiği için tüm dünya devletlerinin katılımı şart. Burada ciddi bir maliyet var ve biz Türkiye olarak Suriyeli kardeşlerimizin her türlü ihtiyaçlarını giderebilecekleri şekilde ülkemizde misafir ettik. Bu misafirlik sürecini sonlandıracak bir adım bu. Bu adımla birlikte Avrupalı devletleri de göçmen noktasındaki sıkıntılarını aşacak. Bundan dolayı onların bu projeye katkısı da önemli. Bunun için bize bu kaynak sağlandığı zaman bir yıl gibi kısa bir sürede bu inşaat sürecini etaplar halinde bitirerek, tamamlayabiliriz."

Kaynak: DHA