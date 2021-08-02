Bakan Kurum, Antalya Manavgat ve Muğla Marmaris'teki son durumu açıkladı! İşte yıkılacak yer sayısı

Türkiye'nin birçok ilinde başlayan orman yangınlarının bıraktığı hasarın ortadan kaldırılması için yetkililer harekete geçerken hasar tespit çalışmaları da sürüyor. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yangınların devam ettiği 6'ıncı günde alandaki 257 kişilik ekibin mobil laboratuvarlarla hasar tespit çalışmalarımıza devam ettiğini ifade etti.

Bakan Kurum, bir ve beraberlik halinde, seferberlik ruhuyla çalışarak vatandaşların yaralarını sarana kadar sahada olacaklarını dile getirerek," Mersin, Adana, Osmaniye ve Kilis'teki hasar tespit çalışmalarımızı tamamlamıştık. Manavgat ve Marmaris'te de hasar tespitlerimize vakit kaybetmeden devam ediyoruz." dedi.

ANTALYA MANAVGAT'TA BİN 777 BAĞIMSIZ BİRİMTE HASAR TESPİT EDİLDİ

" Hiçbir vatandaşımızı gözü yaşlı bırakmayacağız, onları evlerine ve iş yerlerine en yakın zamanda kavuşturacağız." diyerek sözlerine devam eden Bakan Kurum Antalya'nın Manavgat ilçesindeki son durum hakkında " 2 bin 725 binada; 974 konut, 40 ticarethane, 278 ahır ve 485 diğer hane olmak üzere toplam 1.777 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik." bilgisini verdi.

MUĞLA MARMARİS'TE SON DURUM

Tespitlerin aralıksız olarak devam edeceğini kaydeden Bakan Kurum, vatandaşların acılarını dindireceklerini belirterek, "Muğla Marmaris'te de Siteler, Armutalan, Bayır, İçmeler ve Turunç Mahallelerimizdeki hasar tespit çalışmalarımızı gece gündüz çalışarak yapıyoruz. Marmaris'te 109 binanın ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik. Afetten etkilenen tüm yerlerde hızla hareket ederek çalışmalarımızı tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.