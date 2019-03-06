Bakan Kurum: "Bedeli ne olursa olsun bu kentsel dönüşümü yapacağız"

İzmir Karabağlar'da "Kentsel Dönüşüm" konulu toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilçedeki vatandaşlara bazı müjdeler verirken, "Bedeli ne olursa olsun bu kentsel dönüşümü yapacağız. Yaparken de vatandaşımızın rızası çerçevesinde, sizleri yanımıza alarak yapacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Karabağlar Halk Eğitim Merkezinde "Kentsel Dönüşüm" konulu toplantıyla vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıda, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve Cumhur İttifakı Karabağlar Belediye Başkan adayı Bilal Doğan da bulundu.

Bakan Kurum, Karabağlar'daki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili, "Hepsi hakkaniyet çerçevesinde, yatay mimari anlayışı ile, az katlı, içinde sosyal donatıların barındığı, sizin hak ettiğiniz bir şekilde yaşayabileceğiniz bir planlama yapacağız. Bunun dışında hiçbir planlama yapmayacağız, yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz. Siz bizim için değerlisiniz. Deprem riski taşıyan bir binada oturmanızı ne biz istiyoruz, ne Cumhurbaşkanımız istiyor. Bedeli ne olursa olsun bu kentsel dönüşümü yapacağız. Yaparken de vatandaşımızın rızası çerçevesinde, sizleri yanımıza alarak yapacağız" diye konuştu.

"Tapu tahsis belgesi olan arazilerin satışını yapabiliriz"

Karabağlar Mahalleler Birliği ile toplantı yaptıklarını ve burada Karabağlar'daki vatandaşların genel taleplerini dinlediklerini ifade eden Bakan Kurum, "Karabağlar'da 540 hektarlık bir alan var ve 101 hektarlık alanda planlama yapılmış, süreci işletiliyor. 70 hektarlık alının da planlama süreci yapılmış. O da işletiliyor. Kalan yerle alakalı vatandaşımız diyor ki, "775 sayılı kanun, 2981 sayılı kanun, 4706 sayılı kanun, 5393 sayılı kanun gereği tapu tahsis belgesi olan arazilerin satışını bize yapabilir misiniz?" diyor. Evet bunu yapabilirsiniz. Tapu tahsis belgelerinizin karşılığı İmar Barışı'ndan faydalanan vatandaşlarımıza buraların mülkiyetini satabiliriz. 4706'dan, 5393'ten, 775'ten kaynaklı İmar Barışı'na başvurduğunuz alanda ne kadar yer varsa bunların tespitinin yapılıp Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüzce satılabileceğinin önünü açacağız ve bu sorunu inşallah çözmüş olacağız. Vatandaşlarımız ikinci problemleri olarak, "bu alanlardaki 4706'daki satışı belediye rayiç değerden yapabilir misiniz?" diyor. Bu Hazine mülkiyeti. Sizin hakkınızın olduğu gibi 82 milyonun da burada hakları var. ne o 82 milyonun haklarını, ne de sizin haklarınızı birbirine karıştırmadan, hakkaniyet çerçevesinde şehirleri planlayacağız. Buradaki bedelleri de, sizlerle birlikte bir komisyon oluştururuz, deriz ki, "bu piyasa ray içi, bu emlak ray içi, bu rayiçler çerçevesinde hem sizi hem de devletimizi mağdur etmeyecek şekilde bu süreci de bu süreci yönetiriz" dedik ve buna ilişkin kararı aldık" bilgisini verdi.

"Yenilenmesi gereken 6.7 milyon konut"

Bugüne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle İzmir'e tam 16 milyarlık yatırım yaptıklarını kaydeden Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2 milyar 300 milyonluk yatırımlarımız da İzmir için devam ediyor. Dün Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Türkiye genelinde 50 bin sosyal konutun bugün itibariyle talebini topluyoruz. 53 bin sosyal konut projelerinin de anahtar teslimin yaptık. Bu işler kolay değil. 50 bin konutluk proje tam 10 katrilyonluk proje. Dün, bu ülkenin geleceği, vatandaşlarımızın deprem riski altında yaşamamaları için bugün talepleri başlattık. İzmir'de 2+1'lerin taksit tutarı 583 lira ve 240 aya varan vade ile sizleri ev sahibi yapabilmenin önünü açtık. Kentsel dönüşüm bizim öncelikli işimiz. Yenilenmesi gereken 6.7 milyon konutun yenilenme sürecini yapacağız. Bu dönüşüm bizim için çok önemli."

"İzmir'de her halükarda bu dönüşümü yapmak zorundayız"

Kentsel dönüşümde olmazsa olmazların bulunduğunu ifade eden Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"İzmir 1. derece deprem bölgesi. Orana baktığınızda nüfusun yüzde 20'si İzmir'de İmar Barışı'na başvurmuş. Bu Türkiye'de yüzde 10. İzmir'de 1 milyon konutun yüzde 70'i riskli durumda. Bu gerçekten hareketle bu dönüşümü yapmamız elzem. İzmir'de her halükarda bu dönüşümü yapmak zorundayız."

Kaynak: İHA